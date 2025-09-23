Die Magdeburger Agentur „genese“ hat das preisgekrönte Erscheinungsbild fürs Jubiläumsjahr des Museums im Kloster Unser Lieben Frauen entwickelt.

Magdeburg. - Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen darf sich mit einem „Red Dot Award“ schmücken. Normalerweise reihen sich in die Galerie der Gewinner des Wettbewerbs Marken wie Apple, Porsche oder andere internationale Designikonen ein. Einmal mehr aber geht der Preis nach Magdeburg – genauer gesagt an das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt, das längst zum Haus für moderne Kunst geworden ist. Worum geht es genau?