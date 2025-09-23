weather wolkig
  4. Agentur „genese“ überzeugt Jury: Internationaler Preis „Red Dot“ für Design des Kunstmuseums Magdeburg

Die Magdeburger Agentur „genese“ hat das preisgekrönte Erscheinungsbild fürs Jubiläumsjahr des Museums im Kloster Unser Lieben Frauen entwickelt.

Von Martin Rieß 23.09.2025, 06:50
Das Kunstmuseum Madeburg überzeugte mit dem Design zum 50-jährigen Bestehen.
Das Kunstmuseum Madeburg überzeugte mit dem Design zum 50-jährigen Bestehen. Grafik Genese/Foto: Thomas Sasse

Magdeburg. - Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen darf sich mit einem „Red Dot Award“ schmücken. Normalerweise reihen sich in die Galerie der Gewinner des Wettbewerbs Marken wie Apple, Porsche oder andere internationale Designikonen ein. Einmal mehr aber geht der Preis nach Magdeburg – genauer gesagt an das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt, das längst zum Haus für moderne Kunst geworden ist. Worum geht es genau?