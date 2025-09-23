Umzug, Gottesdienst und Hofprogramm: Am 20. September wird in Gersdorf wieder Erntedank gefeiert – mit einem buntem Treiben auf dem Bauernhof der Familie Conert.

Gersdorfer Erntedankfest lädt zum Feiern auf den Conertschen Hof ein

Mit einem Umzug wird am 20. September in das Gesdorfer Erntedankfest gestartet.

Gersdorf - Der Verein „Gersdorfer Kessel“ lädt gemeinsam mit der Landwirtfamilie Conert zum Gersdorfer Erntedankfest ein. „Etwas früher als sonst und in etwas veränderter Dauer wollen wir auch in diesem Jahr feiern“, wurde dazu mitgeteilt.