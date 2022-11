Jacke, Pullover, Schal: Das sind die Mode-Trends für den Winter

Welche Mode trägt man in diesem Winter? Die Grande Dame der Magdeburger Mode-Welt, Margit Tietz, gibt Tipps zu Jacke, Pullover, Mütze, Schal - und lädt zur Modenschau ein.

Magdeburg - „Erlaubt ist, was gefällt“, sagt Margit Tietz als Grande Dame der Magdeburger Modewelt im Hinblick auf die diesjährige Wintermode. Denn jedem Typ Frau steht andere Kleidung. Wer sich trendbewusst kleiden möchte, für den hat sie jedoch auch einige Tipps, was in diesem Winter besonders angesagt ist.