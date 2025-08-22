weather wolkig
Im Stadtteil Berliner Chaussee entsteht der erste Spielplatz – nach Jahren des Wartens beginnt nun der Bau. Was geplant ist und wann Kinder spielen können.

Von Romy Bergmann 22.08.2025, 06:20
Startschuss für den Spielplatzbau: Ein Bagger bereitet das Gelände am Hohefeld-Privatweg in Magdeburg für die neue Freizeitfläche vor.
Magdeburg. - Jahrelang warteten Familien im Stadtteil Berliner Chaussee auf einen Spielplatz – nun rollen die Bagger. Eigentlich sollte er schon 2022 gebaut werden. Was geplant ist, warum es so lange dauerte und wann Kinder endlich spielen können.