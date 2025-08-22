Altstadtfest in Haldensleben Fans aufgepasst: Max Giesinger singt für die Börde tanzen
Das beliebte Haldensleber Altstadtfest findet auch 2025 wie gewohnt am letzten Augustwochenende statt. Jetzt steht auch das Programm fest, bei dem der berühmte Sänger für nur ein paar Euro zu sehen ist. Und noch mehr Überraschungen locken.
Aktualisiert: 22.08.2025, 09:29
Haldensleben - Das traditionelle Altstadtfest steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr hat die Stadt ein Programm auf die Beine gestellt, das staunen lässt.