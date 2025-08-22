Altstadtfest in Haldensleben Fans aufgepasst: Max Giesinger singt für die Börde tanzen

Das beliebte Haldensleber Altstadtfest findet auch 2025 wie gewohnt am letzten Augustwochenende statt. Jetzt steht auch das Programm fest, bei dem der berühmte Sänger für nur ein paar Euro zu sehen ist. Und noch mehr Überraschungen locken.