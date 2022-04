Johanniskirche Magdeburg: Besucher sollen Möglichkeit einer Sonderführung erhalten

Der große Besucher-Andrang ist in der Johanniskirche in Magdeburg nach der Fertigstellung der Uhlig-Fenster noch nicht eingetreten. Doch das soll sich ändern. Es soll ein Gesamtkonzept entwickelt werden, um die Kirche in Zukunft besser vermarkten zu können.

Magdeburg - Alle Fans der Johanniskirche, die gern einmal an einer offiziellen Führung durch das Gebäude teilnehmen wollen, können sich freuen. Voraussichtlich im Sommer, an den Wochenenden vom 23. und 24. Juli sowie vom 20. und 21. August, soll es in den Nachmittagsstunden Führungen durch das altehrwürdige Gebäude geben, das mit den Uhlig-Fenstern das i-Tüpfelchen des Wiederaufbaus erhalten hat. Früher waren Besichtigungen der Kirche Teil der Stadtführungen. Aus Kostengründen wurde aber die Johanniskirche aus den Führungen herausgenommen. Und es gibt noch mehr Pläne, um die Kirche, die als Symbol für den Wiederaufbau in Magdeburg gilt, besser zu vermarkten.