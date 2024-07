Magdeburgs Nahverkehr feiert am 17. Juli 2024 ein ganz besonderes Datum: Auf den Tag genau vor 125 Jahren setzten sich fünf elektrisch angetriebene Wagen nach Stadtfeld in Bewegung. Ein Meilenstein der Stadtgeschichte.

Magdeburg - Der 17. Juli 2024 ist ein stadt- und verkehrsgeschichtlich bedeutsames Datum für Magdeburg: Vor 125 Jahren fuhr am 17. Juli 1899 erstmals die elektrische Straßenbahn durch Magdeburg. Sie ist bis heute der Hauptakteur im Nahverkehr der Landeshauptstadt und wird auch zukünftig Geschichte schreiben. Seit 1899 wurde stetig in die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt investiert. Einige der historischen Fahrzeuge, die vom Verein IGNah gemeinsam mit der MVB erhalten werden, stehen den Fahrgästen auch heute noch für Sonderfahrten zur Verfügung. Das Interesse an den Fahrzeugen von früher ist ungebrochen.

Störfaktor Linienverkehr

Anlässlich des 125. Geburtstags wird es um den 17. Juli 2024 angesichts der aktuellen Baustellensituation allerdings keinen Sonderverkehr mit historischen Straßenbahnen geben: Die vom Linienverkehr stark frequentierte Ernst-Reuter-Allee und der Breite Weg sollen keinem möglichen Störfaktor ausgesetzt werden. Darauf haben sich die MVB und die IGNah verständigt.

Büfett für die Festgesellschaft im Depot Wilhelmstadt in Magdeburg. Sammlung Karl-Georg Heßler/Ralf Kozica

Als Geburtstagspräsent zeigen wir ein beeindruckendes Foto von der Eröffnung der „Elektrischen“. Auf dem Johanniskirchplatz warteten fünf mit Girlanden geschmückte Triebwagen darauf, mit geladenen Gästen die ersten elektrifizierten Strecken zu befahren. Der „Generalanzeiger“ berichtete damals:

Alles läuft in tadelloser Weise

In schneller Fahrt ging es zunächst zum Werder, dann zurück durch die Stadt zur Endstation in der Olvenstedter Straße und schließlich von hier aus in die Diesdorfer Straße hinein und dort in das gastlich hergerichtete Depot. Es war doch ein ganz merkwürdiges Gefühl, so zum ersten Male in den heimischen Mauern „elektrisch“ fahren zu können, und zwar in tadelloser Weise. Alle Einrichtungen funktionierten vorzüglich. Die elektrische Bahn würde, wenn es der sonstige starke Straßenverkehr in Magdeburg nicht verböte, eine ganz bedeutende Schnelligkeit entwickeln können.

Steigung locker gemeistert

Auf freien Strecken, wie in der Mittelstraße, in der Olvenstedter und Großen Diesdorfer Straße wurden davon überraschende Proben abgelegt. Die Steigung in der Johannisbergstraße wurde geradezu spielend überwunden. Auch die äußerst comfortabel eingerichteten Motorwagen wurden viel bewundert. Es war alles vorzüglich, nicht zum Wenigsten das erlesene Frühstück, das die Gesellschaft ihren Gästen nach der Fahrt im Depot an der Großen Diesdorfer Straße servierte. Bei knusprigem Hummer und perlendem Champagner fand sich natürlich hier auch die geeignete Gelegenheit, dem neuen Unternehmen, und was damit zusammenhängt, herzliche Glückwünsche mit auf den Weg zu geben.

Vergleich zur heutigen Zeit

Tatsächlich dürfte das Baugeschehen in der Stadt vor 125 Jahren im Vergleich zu heute nicht minder intensiv gewesen sein. Denn für die Elektrifizierung der Pferdebahn reichte es nicht, Fahrleitungen über den Gleisen zu spannen und die Stromversorgung einzurichten. Nicht allein die Depots, auch nahezu das gesamte Gleisnetz musste für die schwereren elektrischen Triebwagen ertüchtigt werden. Zahlreiche eingleisige Abschnitte wurden zudem zweigleisig ausgebaut.

Festgesellschaft im Depot

Bilder aus dem privaten Fotoalbum des ehemaligen Generaldirektors der Magdeburger Straßenbahn, Carl Heßler, gewähren uns einen überraschenden Blick auf jene Zeit an der Schwelle zum 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt auf das Büffet, das auf die Festgesellschaft im Depot Wilhelmstadt wartete.

Der Geburtstag der „Elektrischen“ fällt übrigens nicht unter den Tisch, zu einem späteren Zeitpunkt soll das Ereignis noch gebührend gewürdigt werden.