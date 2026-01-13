weather bedeckt
  4. Droht Unterversorgung Jugendlicher?: Jugend im Norden Magdeburgs: Ein Stadtteil auf dem Prüfstand

Immer mehr junge Menschen leben im Magdeburger Stadtteil Neustädter See in Magdeburg. Droht mangels eines neuen Jugendtreffs hier ein Problem?

Von Martin Rieß 13.01.2026, 06:50
„Oase“ ist der Stadtteiltreff im Magdeburger Stadtteil Neustädter See. Reichen hier die Angebote für Jugendliche?, so eine Nachfrage im Magdeburger Stadtrat seitens der Fraktion SPD/Volt/Tierschutzallianz.
Magdeburg. - Im Norden Magdeburgs tut sich etwas. Der Stadtteil Neustädter See wächst, wird jünger. Doch reichen damit die bestehenden Angebote für Kinder und Jugendliche aus? Oder zeigt sich hier ein Bedarf, der bislang nur in Zahlen sichtbar ist?