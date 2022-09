Junge Magdeburger greifen zum Müllsack

Plastik, Papier, Glas und anderen Unrat haben Jugendliche der Makarenkoschule in Magdeburg eingesammelt, um der Natur etwas Gutes zu tun.

Magdeburg - Die Jugendlichen der Makarenkoschule in Magdeburg sammelten am Mittwoch achtlos weggeworfene Abfälle auf Wegen und Flächen rund um ihre Schulgebäude ein. Zusammen kam eine Mischung aus Kaffeebechern, Zigarettenstummeln, leere Flaschen, Verpackungsmüll und allem, was andere schnell loswerden wollten. Das Wiegen übertraf alle Schätzungen: 205 Kilogramm Müll kamen zusammen.