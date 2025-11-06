weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Lost Place: 18 Jahre Leerstand: Was wird aus Stellwerk am Halberstädter Bahnhof?

Lost Place im Harz Seit 18 Jahren im Dornröschenschlaf: Was wird aus dem Stellwerk am Halberstädter Bahnhof?

Ein Lost Place mit Geschichte: Seit vielen Jahren steht das alte Stellwerk am Halberstädter Bahnhof leer und verfällt langsam. Das sorgt für Kritik in der Harzkreis-Stadt. Gibt es eine Zukunft für das Denkmal?

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 07.11.2025, 12:50
So sichert die Deutsche Bahn das verfallende Stellwerk in Halberstadt.
So sichert die Deutsche Bahn das verfallende Stellwerk in Halberstadt. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Einst war das Stellwerk am Hauptbahnhof in Halberstadt ein technisches Meisterwerk. Einige bezeichnen es seit Jahren als Schandfleck, Romantiker nennen es hingegen Lost Place.