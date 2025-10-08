weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg 2025: Sicherheit so teuer wie nie

Betonblöcke, Zäune, Taschenkontrollen Kaiser-Otto-Fest Magdeburg: Sicherheit so teuer wie nie

Wie geht es weiter mit dem größten Mittelalterfest der Region? Antwort darauf wird gerade gesucht. Ein Faktor: Die Kosten für die Sicherheit - sie waren so hoch wie noch nie.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 08.10.2025, 08:53
Szene vom Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Die Gewänder sind wieder getrocknet. Der Festplatz ist geräumt. Und die Kasse wird noch gezählt. Mit etwas Abstand zu den vier überwiegend windig-nassen Tagen des mittelalterlichen Kaiser-Otto-Festes vom 2. bis 6. Oktober in Magdeburg sind die Veranstalter gerade dabei, die frischen Erfahrungen der insgesamt 15. Auflage auszuwerten und auf Veränderungen hin abzuklopfen. Ein Posten: die Sicherheitskosten.