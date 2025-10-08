Conrad Theuerkauf aus Gutenswegen kämpft an der L44 mit Besenstiel und Fahrradanhänger gegen menschliche Hinterlassenschaften. Mit seinem Einsatz will er andere inspirieren.

Rentner mit Herz für die Umwelt macht die Börde sauber

Conrad Theuerkauf sammelt einmal im Monat Müll an der L44 bei Gutenswegen. Neben Flaschen, Büchsen, Papier und Plastik findet er auch eine Menge Zigarettenstummel, die er in einer Tüte sammelt.

Gutenswegen - An diesem goldenen Oktobertag strahlt die Sonne am blauen Himmel. Es ist Punkt 12 Uhr mittags. Auf der Landesstraße 44 nach Gutenswegen schallt das Läuten der Glocke der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ von Groß Ammensleben herüber. Nach Osten bietet sich ein weiter Blick bis zum Kalimandscharo, der berühmten Kalihalde von Zielitz.