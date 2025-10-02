weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Was erlaubt ist und was nicht: Schwerter, Messer, Äxte: Diese Einlassregeln gelten beim Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg

Was erlaubt ist und was nicht Schwerter, Messer, Äxte: Diese Einlassregeln gelten beim Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg

Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg als größtes Mittelalterspektakel über den Tag der Deutschen Einheit hat besondere Sicherheitsregeln aufgestellt. Das betrifft alle Besucher.

Von Rainer Schweingel 02.10.2025, 10:45
Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg: Ritterspiele gehören fest zum Programm.
Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg: Ritterspiele gehören fest zum Programm. Foto: Wenzel Oschington

Magdeburg - Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg vom 2. bis 5. Oktober rund um Dom und Kloster gilt als eines der schönsten und größten Mittelalterfeste in Deutschland. Viele Gäste kommen deshalb in historischen Gewändern zum Festgelände - mitunter auch „bewaffnet“ mit mittelalterlichen Schwertern, Äxten und anderen Gegenständen. Vor dem Hintergrund des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt 2024 in Magdeburg haben die Veranstalter nun neue Regeln erlassen. Was erlaubt ist - und was nicht.