Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg als größtes Mittelalterspektakel über den Tag der Deutschen Einheit hat besondere Sicherheitsregeln aufgestellt. Das betrifft alle Besucher.

Was erlaubt ist und was nicht

Magdeburg - Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg vom 2. bis 5. Oktober rund um Dom und Kloster gilt als eines der schönsten und größten Mittelalterfeste in Deutschland. Viele Gäste kommen deshalb in historischen Gewändern zum Festgelände - mitunter auch „bewaffnet“ mit mittelalterlichen Schwertern, Äxten und anderen Gegenständen. Vor dem Hintergrund des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt 2024 in Magdeburg haben die Veranstalter nun neue Regeln erlassen. Was erlaubt ist - und was nicht.