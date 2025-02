Es soll ein Pilotprojekt werden. Für einen flüssigeren Busverkehr sollen in Linienbusse der MVB in Magdeburg Kameras installiert werden. Auch das Ordnungsamt soll ausgerüstet werden.

Per Videokamera wird aus einem Auto heraus der Verkehr gefilmt. Künftig könnten solche Kameras auch in MVB-Bussen installiert werden.

Magdeburg. - In Wiesbaden werden Falschparker an Haltestellen von Linienbussen aus per Frontkamera ins Visier genommen. Das Erfolgsmodell der hessischen Landeshauptstadt könnte nun auch auf Magdeburg übertragen werden. Der Stadtrat hat einem Vorstoß der CDU/FDP-Ratsfraktion zugestimmt, den Nahverkehr durch Kameras in den Stadtbussen flüssiger und sicherer zu machen.

Befürwortung gab es auch für den Ergänzungsantrag der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, die sich ein Pilotprojekt zu den Kameras in den Bussen der Magdeburger Verkehrsbetriebe wünscht.

Dashcams auch für das Magdeburger Ordnungsamt

Zudem soll geprüft werden, wie solche Kameras auch im Ordnungsamt eingesetzt werden können. Das wollte die Fraktion Grüne/Future! mit ihrem Änderungsantrag erreichen. Auch dieser passierte den Stadtrat mehrheitlich. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf der Installation von Kameras an den Dienstfahrrädern des Ordnungsamtes liegen, um so Falschparker auf Geh- und Radwegen deutlich effizienter erfassen zu können.

Die Verwaltung hatte beide Ideen kritisch gesehen, weil ein Modell, das in Hessen läuft, nicht automatisch auf Magdeburg übertragen werden könne, unter anderem aus Datenschutzgründen.

In Wiesbaden seien Kameras zunächst auch in Form eines Pilotprojektes installiert worden, darum sollte es auch in Magdeburg funktionieren, argumentierte Volt-Stadtrat Lucas Kemmesies.