  4. Millionen von Investoren: Kampf gegen Krebs: Frisches Kapital für Start-up Raydiax aus Magdeburg

Das Magdeburger Start-up Raydiax baut an neuen CT-Geräten für Krebsoperationen - und hat dafür jetzt Millionen erhalten. Unter den Investoren sind auch bekannte Unternehmer aus der Region.

Von Robert Gruhne 04.03.2026, 15:20
Raydiax aus Magdeburg ist im Bereich Medizintechnik tätig. Foto: Raydiax

Magdeburg - Vor zwei Jahren bekam das Start-up Raydiax aus Magdeburg den Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt in der Kategorie Neugründung. Jetzt gibt es insgesamt 7,5 Millionen Euro, damit das Unternehmen weiter an seinem Therapieassistenz-CT arbeiten kann.