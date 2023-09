Unerwartete Entdeckungen in der Magdeburger Strombrücke erhöhen den Druck im Zeitplan für das Großvorhaben. Ziel ist bislang die Freigabe noch vor Weihnachten.

Kampf in Magdeburg um Termin für Freigabe der Strombrücke

Magdeburg - Die Strombrücke selbst ist neben dem Bau der Kaiser-Otto-Brücke über die Alte Elbe und der Königin-Editha-Brücke über die Zollelbe sowie der Instandsetzung der Anna-Ebert-Brücke eines der großen Teilprojekte bei der Modernisierung des Strombrückenzugs. Wegen der laufenden Arbeiten ist die Strecke für Autos und Straßenbahnen dicht.

Auch interessant: Das war der Brückenschlag auf der Kaiser-Otto-Brücke über die Alte Elbe in Magdeburg

Wann wird die Brücke in Magdeburg fertig?

Kurz vor Weihnachten soll die Strombrücke – ebenso wie die Bückenneubauten – für den Verkehr freigegeben werden. Derzeit arbeiten die Bauleute mit Hochdruck daran, den Termin einzuhalten – doch diesen einzuhalten, wird mehr und mehr zu einer Herausforderung.

Lesen Sie auch: Die Volksstimme hat die Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer an der Brückenbaustelle getestet

Karsten Eins, Projektleiter der Stadt für das Gesamtprojekt, erläuterte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr den Grund dafür. Er berichtete, dass dieser Tage die Arbeiten im südlichen der beiden Hohlkästen fertiggestellt werden. Bei diesen Arbeiten waren unerwartet Bitumen und Arsen gefunden worden – Stoffe, für deren Beseitigung Zeit und Geld benötigt wurden.

Was die Strombrücke für Überraschungen bereithielt

Und dann wäre da noch das Problem mit einem Querträger am Ende der Brücke. Dieser ist mit Schlamm und Schmutz gefüllt, da auch ein Ablauf fehlt. Eingedrungen waren die Feuchtigkeit und die Verschmutzungen durch Löcher im Material, die vermutlich beim Walzprozess entstanden waren und die nicht geschlossen wurden. Die Feuchtigkeit hatte zu Korrosion geführt, so dass sich statt Stahl an einigen Stellen eine Art Blätterteig aus Rost befand.

Auch interessant: Kostenexplosion beim Brückenbau in Magdeburg

Immerhin reichen die verbliebenen Restdicken des Metalls aus, so dass eine Weiternutzung dieses Bauteils nach dem Abstrahlen des Rosts möglich ist. „Es wird notwendig sein, den Querträger zu öffnen, zu reinigen und Reparaturen durchzuführen, um die strukturelle Integrität sicherzustellen“, so Karsten Eins. Und obwohl dies zusätzliche Kosten verursachen wird, werde „alles mobilisiert, um den Zeitplan einzuhalten“.

Alles mobilisiert, um den Zeitplan zu halten

Wegen der Kosten hat sich der Magdeburger Stadtrat mit der Brücke erneut zu befassen. Die entsprechende Drucksache aus der Magdeburger Stadtverwaltung steht Donnerstag in einer Woche auf der Tagesordnung. Zuletzt war von Kosten von knapp 210 Millionen Euro für das Gesamtvorhaben die Rede – 18 Millionen mehr, als vom Stadtrat bislang bewilligt. Ob und wie viel Fördermittel fließen, ist offen. Grund: Die Fördertöpfe sind leer. Beantragen wird die Stadt die Unterstützung trotzdem: Es sei nicht einzusehen, dass Magdeburg das Nachsehen habe, nur weil mit dem Projekt Strombrückenzug ein auch in der Planung aufwendigeres Vorhaben als in anderen Kommunen umgesetzt wird.

Lesen Sie auch: Ein Überblick auf das Gesamtprojekt des Brückenbaus in Magdeburg

Die Neue Strombrücke ist 257,5 Meter lang und 30 Meter breit. Errichtet wurde sie als Ersatz für eine Behelfsbrücke, die ihrerseits nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde als Ersatz für die 1862 freigegebene und 1945 von der Wehrmacht gesprengte Brücke. Die Strombrücke ist Teil einer der beiden für Autos und Straßenbahnen nutzbaren Brückenzüge innerhalb Magdeburgs über die Elbe.

In der Mitte der Strombrücke ist der Weg auf den Gleisen derzeit für Fußgänger und Radfahrer frei. Foto: Martin Rieß

Auch interessant: Streit um die Zahl der Spuren für die Strombrücke

Kann man über die Strombrücke laufen?

Derzeit ist die Brücke zwar für Straßenbahnen und Autos gesperrt. Für diese gibt es Umleitungen über den Nordbrückenzug, für Autos auch über der Sternbrücke.

Für Radfahrer und Fußgänger ist die Strombrücke indes freigegeben.