Kann FCM-Heimstätte Wackel-Weihnachtsbaum auf Altem Markt in Magdeburg helfen?

Die Organisatoren des Magdeburger Weihnachtssingens in der MDCC-Arena möchten dem Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt aushelfen. Über Jahre haben sie am Stadion selbst mit einem Riesen-Weihnachtsbaum Erfahrungen gesammelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Hülse für den Weihnachtsbaum auf dem Alten Markt kann nicht mehr genutzt werden. Wie Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmarktgesellschaft, berichtete, müsste noch in diesem Jahr eine sechsstellige Summe investiert werden, damit auch in diesem Jahr Ende November wieder ein großer Baum aufgestellt werden kann. Nach einem Volksstimme-Bericht über die Problematik hat sich Björn Meißner vom Organisationsteam Weihnachtssingen in der MDCC-Arena mit einer Idee gemeldet.