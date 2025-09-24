Erst abgelehnt, nun wieder Favorit: Der alte Wettbewerbsentwurf für den Alten Markt in Magdeburg soll überraschend in abgewandelter Form doch kommen – trotz früherer Kritik.

Der Alte Markt soll neu gestaltet werden.

Magdeburg. - Überraschende Kehrtwende bei der Neugestaltung des Alten Markts im Magdeburger Stadtzentrum: Zunächst hatte der Siegerentwurf aus einem Wettbewerb 2019 nach heftiger Kritik der Nutzer des Markts und von Anliegern keine Mehrheit gefunden. Stattdessen sollte als eine Art Provisorium vor einer endgültigen Neugestaltung Barrierefreiheit geschaffen werden und der Platz mit vergleichsweise einfachen Mitteln aufgewertet werden. Jetzt aber möchte die Stadt den Wettbewerbsbeitrag wieder aufgreifen. Wie kann das sein, nachdem es nach dessen Präsentation heftigen Widerstand gab?