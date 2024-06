In Magdeburg wurde an mehreren Haltestellen angezeigt, dass hier bald ein Bus führe. Das stimmt nur für eine von ihnen. Bei dieser handelt es sich um einen völlig neuen Stopp.

Magdeburg - An den elektronischen Anzeigetafeln an einigen MVB-Haltestellen – unter anderem im Nordabschnitt des Breiten Wegs – wurde in den letzten Tagen angezeigt, dass hier in Kürze ein Bus fahren solle. Angesichts des Rasens zwischen der Julius-Bremer-Straße und der Großen Steinernen Tischstraße mögen sich manche Fahrgäste verdutzt die Augen gerieben haben: Wie soll das gehen? Vielleicht ein Schienenbus?