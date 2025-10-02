Nach Intel-Absage Keine Chance für Rechenzentren auf dem Magdeburger Eulenberg
Auch nach der Absage von Intel sollen die Flächen auf dem Magdeburger Eulenberg weiterhin für eine Großansiedlung freigehalten werden. Bestimmte Branchen schließt die Stadt aus.
Magdeburg. - Rechenzentren und Batteriespeicher gelten als flächenintensiv, aber personalarm. Die Stadt Magdeburg will solche Nutzungen am Eulenberg künftig ausschließen – und setzt nach der Intel-Absage weiterhin auf Industrie mit hoher Wertschöpfung.