Auch nach der Absage von Intel sollen die Flächen auf dem Magdeburger Eulenberg weiterhin für eine Großansiedlung freigehalten werden. Bestimmte Branchen schließt die Stadt aus.

Keine Chance für Rechenzentren auf dem Magdeburger Eulenberg

Am Eulenberg sollte Intel Chip-Fabriken bauen. Der Traum ist geplatzt. Die Stadt Magdeburg setzt auf der Fläche weiterhin auf eine Großansiedlung.

Magdeburg. - Rechenzentren und Batteriespeicher gelten als flächenintensiv, aber personalarm. Die Stadt Magdeburg will solche Nutzungen am Eulenberg künftig ausschließen – und setzt nach der Intel-Absage weiterhin auf Industrie mit hoher Wertschöpfung.