Auch nach der Absage von Intel sollen die Flächen auf dem Magdeburger Eulenberg weiterhin für eine Großansiedlung freigehalten werden. Bestimmte Branchen schließt die Stadt aus.

Von Sabine Lindenau 02.10.2025, 06:15
Am Eulenberg sollte Intel Chip-Fabriken bauen. Der Traum ist geplatzt. Die Stadt Magdeburg setzt auf der Fläche weiterhin auf eine Großansiedlung. Foto: Peter Gercke/dpa

Magdeburg. - Rechenzentren und Batteriespeicher gelten als flächenintensiv, aber personalarm. Die Stadt Magdeburg will solche Nutzungen am Eulenberg künftig ausschließen – und setzt nach der Intel-Absage weiterhin auf Industrie mit hoher Wertschöpfung.