Anwohner in der Fichtestraße berichten von ausgefallenen Heizungen und fehlendem Warmwasser. Wie die Mieter ihren Alltag ohne Wärmeversorgung bewältigen und wann die Reparatur erfolgen soll.

Keine Heizung, kein warmes Wasser: Kalte Tage für Magdeburger in der Fichtestraße

Heizung und Warmwasser sind in Yasmina Langes Wohnung in Magdeburg ausgefallen. Für Abhilfe soll ein Heizlüfter sorgen.

Magdeburg. - Seit fast einer Woche müssen einige Mieter in der Fichtestraße in Magdeburg-Sudenburg ohne warmes Wasser und ohne Heizung auskommen. Bereits seit Dienstag (20. Januar 2026) bleibt es in den Wohnungen eines mehrgeschossigen Wohnhauses kalt. Seit Sonntag (25. Januar 2026) ist nun auch die Wärmeversorgung im Nachbarhaus ausgefallen. Wie die Mieter ihren Alltag bewältigen und welche Maßnahme des Vermieters für eine skurrile Situation sorgte.