Die Avacon AG unterstützt den Verein mit einer Finanzspritze, überreicht im Rahmen des Benefizspiels gegen den Dessau‑Roßlauer HV. Besonders der Nachwuchs soll von der Spende profitieren – der Verein blickt nach schweren Wochen wieder nach vorn.

Biederitz - Große Freude über eine Finanzspritze der Avacon AG für SV Eiche 05 Biederitz von 600 Euro - Vorstandsvorsitzender Michael Thielicke nahm diese im Rahmen des Benefiz-Spieles zwischen dem SV Eiche 05 und dem Zweitligisten Dessauer/Rosslauer HV 06 entgegen. „Wir sind ja als lokaler Partner in der Region aktiv, viele Gemeinden und Kommunen werden von uns unterstützt, wenn ein loaler Verein anfragt, stehen wir gern zur Seite“, erklärte Carsten Birkholz von der Avacon AG.

„Im Namen des Vereins möchte ich mich recht herzlich für die Spende bedanken“, so Michael Thielicke - „das Geld kommt dem Nachwuchs zu Gute, da steht unter anderem auch bald ein Trainingslager an.“ Auch Gemeindebürgermeister Kay Gericke (Freie Wähler) freute sich über die Spende für den Verein.

Der SV Eiche 05 Biederitz wurde im November Opfer einer Einbruchsserie in der Gemeinde - Bargeld und Wertgegenstände wurden aus dem Tresor entwendet. Hinzu kam eine erhebliche Sachbeschädigung - sämtliche Schränke wurden eingetreten und die Scharniere beschädigt.