  4. Autofahrer beschweren sich über Schülerlotsen: Kellenverbot für Verkehrshelfer in Magdeburg? Das sagt die Polizei

Im Bereich einer Magdeburger Grundschule soll die Polizei Verkehrshelfern untersagt haben, ihre Kellen zu nutzen. Autofahrer hatten sich zuvor über sie beschwert.

Von Stefan Harter 09.10.2025, 18:00
Verkehrshelfer sind an der Liebknechtstraße in Magdeburg im Einsatz, um Grundschülern zu helfen.
Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist ihre Aufgabe noch wichtiger: Vor vielen Grundschulen in Magdeburg sorgen Verkehrshelfer dafür, dass Kinder große Straßen sicher überqueren können, unter anderem auch in der Liebknechtstraße.