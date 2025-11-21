Bereits zum zweiten Mal führen Amateurschauspieler aus Magdeburg eine Krimi-Komödie von Regisseur Ilja Hübner auf. Auch dieses Mal soll ein Mordfall im Stadtteil Buckau aufgeklärt werden.

Kieztheater in Magdeburg-Buckau geht in die zweite Runde: Mord zwischen Mückenwirt und Fähre

Magdeburger Amateurschauspieler haben sich zu einem Theaterensemble zusammengefunden. Auch in diesem Jahr führen sie eine Krimi-Komödie auf.

Magdeburg. - Ein grässlicher Fund erschüttert den Magdeburger Stadtteil Buckau - zumindest auf der Bühne. Mit dem Theaterstück „Am Ufer der Elbe“ bringt Regisseur Ilja Hübner bereits zum zweiten Mal eine spannende Kriminalkomödie mit Amateurschauspielern ins Volksbad.