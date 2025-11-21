Laienschauspieler begeistern Zuschauer Kieztheater in Magdeburg-Buckau geht in die zweite Runde: Mord zwischen Mückenwirt und Fähre
Bereits zum zweiten Mal führen Amateurschauspieler aus Magdeburg eine Krimi-Komödie von Regisseur Ilja Hübner auf. Auch dieses Mal soll ein Mordfall im Stadtteil Buckau aufgeklärt werden.
21.11.2025, 15:00
Magdeburg. - Ein grässlicher Fund erschüttert den Magdeburger Stadtteil Buckau - zumindest auf der Bühne. Mit dem Theaterstück „Am Ufer der Elbe“ bringt Regisseur Ilja Hübner bereits zum zweiten Mal eine spannende Kriminalkomödie mit Amateurschauspielern ins Volksbad.