weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Laienschauspieler begeistern Zuschauer: Kieztheater in Magdeburg-Buckau geht in die zweite Runde: Mord zwischen Mückenwirt und Fähre

Laienschauspieler begeistern Zuschauer Kieztheater in Magdeburg-Buckau geht in die zweite Runde: Mord zwischen Mückenwirt und Fähre

Bereits zum zweiten Mal führen Amateurschauspieler aus Magdeburg eine Krimi-Komödie von Regisseur Ilja Hübner auf. Auch dieses Mal soll ein Mordfall im Stadtteil Buckau aufgeklärt werden.

Von Johanna Flint 21.11.2025, 15:00
Magdeburger Amateurschauspieler haben sich zu einem Theaterensemble zusammengefunden. Auch in diesem Jahr führen sie eine Krimi-Komödie auf.
Magdeburger Amateurschauspieler haben sich zu einem Theaterensemble zusammengefunden. Auch in diesem Jahr führen sie eine Krimi-Komödie auf. Foto: Lucie Hübner

Magdeburg. - Ein grässlicher Fund erschüttert den Magdeburger Stadtteil Buckau - zumindest auf der Bühne. Mit dem Theaterstück „Am Ufer der Elbe“ bringt Regisseur Ilja Hübner bereits zum zweiten Mal eine spannende Kriminalkomödie mit Amateurschauspielern ins Volksbad.