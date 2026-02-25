Textildiscounter Kik kündigt deutschlandweit Schließungen an: Das passiert mit den Filialen in Magdeburg
Der Textildiscounter Kik will sein Filialnetz in Deutschland ausdünnen. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, ob Standorte in Magdeburg von den angekündigten Schließungen betroffen sind.
25.02.2026, 14:15
Magdeburg. - Der Textildiscounter KiK strafft sein Filialnetz. Im ersten Quartal 2026 sollen bundesweit 25 Standorte schließen. In Magdeburg betreibt das Unternehmen neun Filialen – und nimmt nun Stellung zur Frage, ob die Landeshauptstadt betroffen ist.