Kinder regieren in Magdeburger Spielstadt Ottopia

In der Spielstadt Ottopia in Magdeburg-Sudenburg wird neben Spaß auch das tolerante Miteinander vermittelt. Es ist ein besonderes Ferienprogramm, das Hunderte Kinder begeistert.

Linus war bereits letztes Jahr dabei und ist zudem im Kinderrat der Magdeburger Spielstadt Ottopia. Er macht mit, weil er sonst in den Sommerferien nichts zu tun hat und es schön ist, hier zwei Wochen teilzunehmen.

Magdeburg - Lautes Leben erfüllt den Amtsgarten in Magdeburg-Sudenburg. Die Kinder haben ihren Platz in der Bevölkerung gefunden. Die Magdeburger Kinderstadt Ottopia lebt. Die Volksstimme sah sich in der Spielstadt um, die ein besonderes Ferienerlebnis für die Mädchen und Jungen bereithält.