Auf einem Parkplatz in Salzwedel steht ein abgemeldetes Auto, versehen mit einem Abschlepphinweis. Die Stadt erläutert, wie Halter ermittelt werden, welche Fristen gelten und welche Kosten drohen.

Salzwedel erklärt: Darum steht das abgemeldete Auto trotz rotem Abschlepp-Aufkleber noch

In Salzwedel sollte schon Anfang November das Auto abgeschleppt werden, aber es steht noch immer da.

Salzwedel. - Seit Ende Oktober steht auf einem Parkplatz in Salzwedel ein abgemeldetes Auto. Markiert mit roten Aufklebern, die zur Entfernung binnen fünf Tagen auffordern. Doch obwohl die Frist abgelaufen ist, steht das Auto noch. Die Stadtverwaltung erklärt, warum das normal ist.