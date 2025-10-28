weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Café mit Kinderangebot startet in Magdeburg - Betreuung gegen Gebühr

So viel kostet das Angebot Kinderbetreuung beim Kaffee: Magdeburgs erstes „Kita-Café“ eröffnet

Magdeburg hat ein neues Café. Das Besondere: Für Eltern wird eine Kinderbetreuung angeboten, damit sie in Ruhe Kaffee trinken können. Dafür wird eine Gebühr fällig.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 28.10.2025, 09:57
Kinderzimmer und Betreuung statt bloßer Spielecke: Viktoriia Popova (links) und Eugenia Hellbach mit Mitarbeiterin Cherry (Mitte) in ihrem neuen Café in Magdeburg, das eine Kinderbetreuung anbietet.
Kinderzimmer und Betreuung statt bloßer Spielecke: Viktoriia Popova (links) und Eugenia Hellbach mit Mitarbeiterin Cherry (Mitte) in ihrem neuen Café in Magdeburg, das eine Kinderbetreuung anbietet. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Sich mit seinen kleinen Kindern mit Freunden auf eine Tasse Kaffee treffen und trotzdem entspannt quatschen können? Das soll in einem neu eröffneten Café in Magdeburg möglich sein. Denn dort wird eine Kinderbetreuung für die Gäste angeboten - gegen Gebühr.