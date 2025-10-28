Magdeburg hat ein neues Café. Das Besondere: Für Eltern wird eine Kinderbetreuung angeboten, damit sie in Ruhe Kaffee trinken können. Dafür wird eine Gebühr fällig.

Kinderzimmer und Betreuung statt bloßer Spielecke: Viktoriia Popova (links) und Eugenia Hellbach mit Mitarbeiterin Cherry (Mitte) in ihrem neuen Café in Magdeburg, das eine Kinderbetreuung anbietet.

Magdeburg. - Sich mit seinen kleinen Kindern mit Freunden auf eine Tasse Kaffee treffen und trotzdem entspannt quatschen können? Das soll in einem neu eröffneten Café in Magdeburg möglich sein. Denn dort wird eine Kinderbetreuung für die Gäste angeboten - gegen Gebühr.