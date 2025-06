In Magdeburg gibt es ein neues Hofcafé, das immer am Wochenende öffnet. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen. Die Bezahlung ist freiwillig. Mit dem Treffpunkt wird ein besonderes Ziel verfolgt.

Neues Hofcafé in Magdeburg: Jeder zahlt, was er kann

Magdeburg. - Ein paar kleine Tische und Stühle, Kaffee und Kuchen gibt es in einem neuen Hofcafé in Magdeburg. Zahlen darf jeder, was er kann und will. Verfolgt wird mit dem Konzept eine besondere Mission.