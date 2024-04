Frühling wie in Japan Eine der schönsten Fotokulissen der Stadt: Kirschblüten blühen in Magdeburg

Die Kirschblüten am Holzweg in Magdeburg blühen wieder in voller Kraft und verwandeln die Straße in ein rosafarbenes Blütenmeer. Das große Kirschblütenfest ist jedoch erst für Anfang Mai 2024 geplant.