Die ersten Kinoabende am Jersleber See sind ausverkauft. Doch es gibt einen Zusatztermin für den Film über einen Tag während des Kriegsendes in Colbitz.

Neue Chance für „Ein Tag im April“ am Jersleber See

Jersleber See - Filmfans, Cineasten und Geschichtsinteressierte müssen sich gedulden: Für den ersten Kinoabend am Jersleber See am Sonnabend, 31. Januar, gibt es keine Tickets mehr. Gezeigt wird der Film „Ein Tag im April“. Wann der Film dennoch geschaut werden kann ...