Das Großprojekt zur Erweiterung des Magdeburger Straßenbahnnetzes erhitzt die Gemüter weiter.

Ende einer Sichtschutzmauer am Milchweg im Magdeburger Birkenweiler. Geht es nach der Stadtverwaltung, bekommen weitere Grundstücke keinen Sichtschutz.

Magdeburg. - O je – da hat die Verwaltung aber eine Debatte vom Zaun gebrochen: Es geht um den Sichtschutz am Milchweg: Anlieger wünschen sich wegen des Baus der neuen Straßenbahntrasse durchs Neustädter Feld eine Mauer oder einen Zaun, der die Blicke neugieriger Nachbarn und Fahrgäste von ihren Grundstücken fernhält. Was als Randfrage eines Großprojekts begann, hat sich zum politischen Abtausch entwickelt – und für die Stadtverwaltung zu einer doppelten Niederlage in den Ausschüssen.