Tipps für Kiwi-Baum und Marmelade Kiwi-Ernte in Magdeburg: Wie Hunderte Früchte verarbeitet werden

Anette und Uwe Schütze aus Magdeburg-Ottersleben haben seit 20 Jahren einen Kiwi-Baum in Garten, der Hunderte Früchte im Jahr trägt. Die Volksstimme war bei einem Erntetag dabei. Warum die Kiwis nach dem Pflücken noch für eine Woche in Plastiktüten müssen.