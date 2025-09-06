Tipps für Kiwi-Baum und Marmelade Kiwi-Ernte in Magdeburg: Wie Hunderte Früchte verarbeitet werden
Anette und Uwe Schütze aus Magdeburg-Ottersleben haben seit 20 Jahren einen Kiwi-Baum in Garten, der Hunderte Früchte im Jahr trägt. Die Volksstimme war bei einem Erntetag dabei. Warum die Kiwis nach dem Pflücken noch für eine Woche in Plastiktüten müssen.
06.09.2025, 07:20
Magdeburg. - Eigene Kiwis pflücken. Das macht das Ehepaar Schütze aus Magdeburg-Ottersleben den ganzen September über. Von den Kiwi-Königen gibt es Tipps, wie der Kiwi-Baum im Garten wächst und wie die Marmelade besonders lecker wird.