Immer wieder wurde in Magdeburg der Termin für einen ausgeglichenen Haushalt nach hinten verschoben. Worum geht es genau und was für Auswirkungen könnte das haben?

In Magdeburg ist das Geld knapp.

Magdeburg. - Mit einem Sparkurs möchte Magdeburg aus den Schulden kommen. Doch der wird offenbar nicht so schnell Wirkung zeigen, wie ursprünglich erhofft. Immer weiter wurden die Termine für einen ausgeglichenen Haushalt kassiert. Wie genau sieht die pessimistische Prognose aus? Was könnte diese für die Menschen bedeuten?