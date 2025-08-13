Das Internationale Chorfest Magdeburg findet alle zwei Jahre statt. Doch das reicht den wahren Sangesbegeisterten nicht. Am 16. und 17. August gibt es ein kleines Festival.

Magdeburg. - Der Klosterbergegarten ist in diesem Sommer nicht nur ein Ort für Spaziergänge und Gartengenuss, sondern wird dieses Wochenende zur Bühne für ein ganz besonderes Fest: Das Chorfest „Vielstimmig im Grünen“. Es verbindet zwei Anlässe, die passender kaum sein könnten – das „Instrument des Jahres“ 2025, die Stimme, und das 200-jährige Jubiläum des traditionsreichen Magdeburger Parks.