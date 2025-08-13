weather heiter
Das Internationale Chorfest Magdeburg findet alle zwei Jahre statt. Doch das reicht den wahren Sangesbegeisterten nicht. Am 16. und 17. August gibt es ein kleines Festival.

Von Martin Rieß 13.08.2025, 17:30
Die Gospel Connection gibt ein Familienkonzert.
Magdeburg. - Der Klosterbergegarten ist in diesem Sommer nicht nur ein Ort für Spaziergänge und Gartengenuss, sondern wird dieses Wochenende zur Bühne für ein ganz besonderes Fest: Das Chorfest „Vielstimmig im Grünen“. Es verbindet zwei Anlässe, die passender kaum sein könnten – das „Instrument des Jahres“ 2025, die Stimme, und das 200-jährige Jubiläum des traditionsreichen Magdeburger Parks.