Drei Choreografen thematisieren am Magdeburger Opernhaus mit einem Ballettabend Verantwortung, Verführung und Tanz. Premiere ist am 14. Februar.

Die Chorographen Yaron Shamir (v. l.) sowie Igor Bacovich und Iratxe Ansa vor dem Plakat für ihren Ballettabend am Opernhaus des Theaters Magdeburg.

Magdeburg. - Der zweite Ballettabend der Spielzeit am Theater Magdeburg hat am 14. Februar 2026 Premiere. Es geht um Fragen der Zeit, verhandelt mit Körpern, Rhythmus und kollektiver Energie. Mit „Drifting Out“ von Iratxe Ansa und Igor Bacovich sowie der Interpretation von „Bolero“ von Yaron Shamir treffen zwei sehr unterschiedliche Arbeiten aufeinander.