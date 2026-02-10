Bühne fürs Ballett Klimakrise und Bolero im Ballett am Theater Magdeburg
Drei Choreografen thematisieren am Magdeburger Opernhaus mit einem Ballettabend Verantwortung, Verführung und Tanz. Premiere ist am 14. Februar.
10.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Der zweite Ballettabend der Spielzeit am Theater Magdeburg hat am 14. Februar 2026 Premiere. Es geht um Fragen der Zeit, verhandelt mit Körpern, Rhythmus und kollektiver Energie. Mit „Drifting Out“ von Iratxe Ansa und Igor Bacovich sowie der Interpretation von „Bolero“ von Yaron Shamir treffen zwei sehr unterschiedliche Arbeiten aufeinander.