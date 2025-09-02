weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Notaufnahme-Neubau am Klinikum Magdeburg: Kritik an Baustellenzufahrt

Neue Notaufnahme für Klinikum Magdeburg Kritik bei Versammlung: Baustellen-Zufahrt führt an Kleingärten vorbei

Das Klinikum Magdeburg wird um einen Anbau erweitert. Dort sollen Notaufnahme und Infektionsstation eingerichtet werden. Bei einer Bürgerversammlung wird die geplante Baustellenzufahrt hinterfragt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 02.09.2025, 15:06
Das Klinikum Magdeburg bekommt eine neue Notaufnahme. Für den Bau muss eine Baustellenzufahrt geschaffen werden.
Magdeburg. - Das Klinikum Magdeburg bekommt eine neue Notaufnahme. Das wurde bereits Anfang 2025 verkündet. Nun fand zu dem Neubau eine Bürgerversammlung statt. Thema war unter anderem die umstrittene Baustellenzufahrt, die eingerichtet werden soll. Was ist geplant?