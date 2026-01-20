weather heiter
Gerüchte über Schließung Kultclub in Magdeburg sucht Nachfolger

Der legendäre Prinzzclub in Magdeburg lädt seit 25 Jahren zum Feiern ein. Der Betreiber sucht nun einen Nachfolger. Gegenüber der Volksstimme äußert er sich nun zu den Schließungsgerüchten.

Von Lena Bellon 20.01.2026, 17:15
Den Prinzzclub in Magdeburg gibt es bereits 25 Jahre. Nun wird ein neuer Betreiber gesucht.
Den Prinzzclub in Magdeburg gibt es bereits 25 Jahre. Nun wird ein neuer Betreiber gesucht. Foto: Prinzzclub

Magdeburg. - Die Gerüchteküche um die Zukunft des Prinzzclub Magdeburg brodelt. Eine Schließung des Clubs ist unter den Partygästen immer wieder im Gespräch. Der Besitzer klärt gegenüber der Volksstimme auf, wie die Zukunft des Clubs aussehen soll.