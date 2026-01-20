Höhere Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen sollten durch Einsparungen bei der Krankenhausfinanzierung verhindert werden. Gelungen ist das nicht. Was bedeutet dies für die Kliniken? Der Zerbster Arzt Mohammed Ismail kritisiert die immer neuen Sparpläne der verschiedenen Regierungen in Berlin.

Mohammed Ismail, Hausarzt und Internist in Zerbst, hält die immer neuen Einsparungen bei Kliniken für gefährlich.

Zerbst - Arbeitnehmer sollen stabile Krankenkassenbeiträge haben. Das wird aber immer schwieriger. Aber die Bundespolitik entschied jetzt mit der neuen Krankenhausreform bei den Krankenhäusern zu sparen, um das zu ermöglichen. Aber: Werden die Einsparungen bei den Kliniken das Krankenaussterben befeuern? Gerade noch so, konnte das Zerbster Krankenhaus erst kürzlich gerettet werden.