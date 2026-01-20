Mitte vergangenen Jahres plante ein Investor, den Rundfunk- und Fernsehstandort in Staßfurt-Nord mit einem Monteurshotel wiederzubeleben. Was draus geworden ist.

Funkturm, Teich, Bauruine: Das RFT-Quartie bietet einige freie Flächen in attraktivem Umfeld von Supermärkten, Apotheke und mehr.

Staßfurt - Seit wenigen Wochen firmiert man offiziell als „Salzstadt Staßfurt“. Um die Kalikommune dementsprechend zu vermarkten, bastelt die Politik an der Bode insbesondere an dem Ruf als Ausflugsziel für Tages- und Wochenendgäste, die die Historie des Bergbaus und Salzes entdecken möchten. Und daran, Staßfurt als Ort zum Wohnen und Arbeiten zu etablieren. Für Menschen aus der gesamten Raute – Quedlinburg, Halle, Dessau-Roßlau, Magdeburg. Besondere Hoffnung herrscht unter anderem in Staßfurt-Nord, im Rundfunk- und Fernsehtechnik-, kurz RFT-Quartier. Nachdem der US-amerikanische Computerchip-Hersteller Intel Mitte vergangenen Jahres einem Werk in Magdeburg die Absage erteilt hat, plant man im Quartier ein wenig um.