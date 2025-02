90 Jahre alter Baum soll Bau weichen Kommentar zu Baumfällung in Magdeburg: Ein Falsches Signal

In Magdeburg-Diesdorf soll eine 90 Jahre alte Sommerlinde dem Anbau auf einem Privatgrundstück weichen. Ähnliche Geschichten gab es in der Vergangenheit in Magdeburg genug. Gelernt hat die Stadt daraus anscheinend nicht.