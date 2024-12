In Magdeburg wurde jetzt eine Brücke für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Ist das typisch für die Stadt?

Kommentar zu Brückensprrung in Magdeburgs City: „Stadt des Maroden“

Verkehr in Magdeburg

Foto: vs

Magdeburg - In den 1920er und Anfang der 1930er Jahre hat sich Magdeburg einen Namen als „Stadt der Moderne“ gemacht. Ist Magdeburg angesichts seiner desolaten Brücken nun zu einer „Stadt des Maroden“ geworden? Zu einer Stadt, in der sich der technische Fortschritt vergangener Jahre gegen die Menschen wendet? Zu einer Stadt, auf die angesichts des desolaten Zustands - Stichwort ist die soeben gesperrte Brück in der Magdeburger City - die Menschen aus ganz Deutschland mit dem Finger zeigen?