Eine Brücke in Magdeburg ist so marode, dass sie gesperrt wurde. Weitaus wichtigere Brücken werden jetzt noch genauer beobachtet.

In Magdeburg ist erste Brücke in der City dicht

Magdeburg. - Viele Brücken in Magdeburg müssen dringend saniert werden. Das ist kein Geheimnis. Nun ist die erste Brücke überraschend bis auf Weiteres gesperrt worden. Um welche Brücke geht es genau? Was ist das Problem bei ihr? Und was sind die Gemeinsamkeiten zwischen weiteren Magdeburger Brücken und der im September in Dresden eingestürzten Carolabrücke?