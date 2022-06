Kommentar zu einer neuen Schule für Magdeburg: Aus der Not wird eine Schule

Ukrainer und Deutsche streben in Magdeburg die Gründung einer internationalen Schule an. Kinder sollen dort auf ein Leben in unterschiedlichen Ländern vorbereitet werden.

Was Kinder aus der Ukraine in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben, mag man sich gar nicht vorstellen: Das Wohnhaus zerstört, eine Flucht durch halb Europa vor dem Krieg in ihrem Heimatland, Flüchtlingsunterkunft, eine fremde Sprache. Ihnen das Ankommen in Deutschland erleichtern zu wollen, ist ein ehrenvolles Ziel. Und das Engagement, eine eigene Schule zu gründen, noch viel mehr, zumal von Menschen, die selbst neu in Deutschland sind.