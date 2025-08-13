Die Kosten für den Führerschein sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Auch in Magdeburg kostet die Fahrerlaubnis mittlerweile gut und gerne mehr als 3.500 Euro. Es wird Zeit, dass die Politik eingreift.

Magdeburg. - Statistisch gesehen ist die Zahl derjenigen, die ihren Führerschein spätestens mit 24 Jahren in der Tasche haben, in den letzten zehn Jahren um 14 Prozent gesunken. Die Preisexplosion beim Führerschein ist ein fatales Signal – gerade für junge Magdeburger, die ihre Zukunft noch vor sich haben. Wer über 3.500 Euro für die Fahrerlaubnis zahlen muss, steht vor einer sozialen Hürde, die viele schlicht nicht überwinden können.