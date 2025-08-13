Rätsel um Riesenloch in Hasserode Ein neuer Teich für Kröten in Wernigerode – doch wo bleiben Wasser und Tiere?
Ein riesiges Loch in Hasserode sorgt seit Monaten für Verwunderung: Die Stadt Wernigerode hat große Pläne, will an der Stelle ein Gewässer zur Erholung und für Kröten schaffen. Aber wird der Teich jemals zum Leben erwachen?
13.08.2025, 18:15
Wernigerode. - Nachbarn sowie Urlauber aus dem Hasseröder Ferienpark und Burghotel reiben sich seit Herbst 2024 verwundert die Augen: Die Stadt Wernigerode ließ ein riesiges Loch in der ehemaligen Gartenanlage im Nesseltal buddeln - als Laichteich für Kröten. Noch fehlt von Wasser wie Amphibien jede Spur. Wann und wie soll sich das ändern?