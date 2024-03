Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Es ist gut und wichtig, dass moderne Behindertentoiletten in vielen (städtischen) Einrichtungen und öffentlichen Toilettenanlagen heute zum Standard gehören. Auch in Magdeburg. Nur, was bringt das schönste barrierefreie WC, wenn es für Betroffene im Fall der Fälle nicht rechtzeitig erreichbar ist? Umständliche Lösungen mit langen Wegen (etwa den Schlüssel noch am Eingang beim Pförtner/an der Kasse abholen zu müssen) sind nicht wirklich hilfreich.