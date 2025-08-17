Magdeburg zeigt, wie bunt und vielfältig eine Stadt sein kann. Ob Contaku, CSD, Deutschlandtour oder Malle-Party: Jedes Event bringt Menschen zusammen und lässt die Stadt aufleben – und das lohnt sich.

Magdeburg. - Magdeburg ist bunt – und das ist gut so: Am 16. und 17. August 2025 hat die Contaku das Amo Kulturhaus in ein leuchtendes Paradies für Anime-, Manga- und Cosplay-Fans verwandelt. Für viele war das mehr als nur ein Event – es war ein Zuhause auf Zeit.