Mit der Contaku wurde Magdeburg am Wochenende zum Treffpunkt für bunte Fantasie und kreative Leidenschaft: Fotos geben Eindrücke von der Messe für japanische Popkultur.

Treffpunkt für Fans japanischer Popkultur: So bunt war Magdeburg bei der Contaku 2025

Drei Besucherinnen zeigen mit ihren detailreichen Cosplay-Outfits, wie vielfältig und kreativ die Szene auf der Contaku 2025 in Mageburg war.

Magdeburg. - Schrille Farben, fantasievolle Kostüme und eine Atmosphäre voller Herzlichkeit: Die japanische Popkulturmesse Contaku hat auch in diesem Jahr wieder hunderte Besucherinnen und Besucher ins Amo Kulturhaus gelockt. Einige Impressionen vom Wochenende zeigen, wie bunt und lebendig die Convention war.