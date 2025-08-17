Fotos vom Event Treffpunkt für Fans japanischer Popkultur: So bunt war Magdeburg bei der Contaku 2025
Mit der Contaku wurde Magdeburg am Wochenende zum Treffpunkt für bunte Fantasie und kreative Leidenschaft: Fotos geben Eindrücke von der Messe für japanische Popkultur.
Aktualisiert: 17.08.2025, 11:11
Magdeburg. - Schrille Farben, fantasievolle Kostüme und eine Atmosphäre voller Herzlichkeit: Die japanische Popkulturmesse Contaku hat auch in diesem Jahr wieder hunderte Besucherinnen und Besucher ins Amo Kulturhaus gelockt. Einige Impressionen vom Wochenende zeigen, wie bunt und lebendig die Convention war.