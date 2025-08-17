Der Wernigeröder Miniaturenpark verwandelt sich in ein Lichtermeer. Rund 2.000 Besucher lockte „Miniaturenpark bei Nacht“ mit einer Mischung aus illuminierten Harzer Sehenswürdigkeiten, Live-Musik, Showeinlagen und einer Lasershow. Wer das Spektakel selbst einmal erleben will, braucht aber Geduld.

Harz-Märchen im Lichterglanz: So schön war „Miniaturenpark bei Nacht“ in Wernigerode

Miniaturenpark bei Nacht in Wernigerode: Im Schein Hunderter Lichter und Kerzen werden Sehenswürdigkeiten des Harzes - wie hier der Marktplatz Goslar - präsentiert.

Wernigerode. - Die Seilbahn Thale schwebt über den Köpfen der Besucher hinweg, nur wenige Schritte entfernt schnauft die Brockenbahn während des Sonnenuntergangs zum Gipfel, in Sichtweite werden die Fenster des Halberstädter Doms und die Terrasse des Wernigeröder Schlosses erleuchtet: So viel Harz-Romantik auf einem Fleck gibt es nur im Miniaturenpark in Wernigerode zu erleben. In einer Nacht verwandelt sich das Areal in einen Sommernachtstraum.